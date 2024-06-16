Они соревновались за звание временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. К сожалению, украинец уступил до сих пор непобежденному американцу, пишет 24 Канал.

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Первое поражение после возвращения

Александр Гвоздик владел полноценным поясом чемпиона мира WBC в этой весовой категории с 2018 по 2019 год. Затем он проиграл его Артуру Бетербиеву и объявил о завершении карьеры.

Но в 2023 году украинский боксер вернулся на ринг и провел сразу три победных поединка. Уже в четвертом бою после возвращения Александр Гвоздик получил шанс на завоевание титула.

Для этого он должен был победить Давида Бенавидеса – экс-чемпиона мира WBC во втором среднем весе. Американец считался фаворитом поединка и со стартовых раундов начал доказывать такой статус.

Первая половина боя прошла в пользу Бенавидеса, который действовал первым номером. Он чаще сближался к украинцу и наносил быстрые удары по корпусу.

Александр Гвоздик пытался перехватить инициативу и провел несколько хороших раундов, в частности, в восьмом и девятом он смог продемонстрировать высокий уровень бокса. Понимая, что уступает по очкам, украинец попытался давить также и в последней 3-минутке, но этого оказалось недостаточно для победы.

В конце концов, поединок продлился все 12 раундов и победителя определили решением судей. Их записки единогласно зафиксировали победу Давида Бенавидеса – 116:112, 117:111, 119:109.

Смотрите видеообзор боя Гвоздик – Бенавидес

Отметим, что для Александра Гвоздика это поражение стало вторым в карьере на профессиональном уровне, а новоиспеченный чемпион одержал свою 29-ю победу (24 нокаутом) и до сих пор не имеет в своем пассиве ни одного поражения.