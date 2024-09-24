Во время составления рейтинга эксперты GiveMeSport ориентировались на три критерия: общий рекорд в ХХІ веке, количество титулов с 2000 года и боксерские навыки. Лучшим по всем показателям оказался Владимир Кличко.

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Три украинца среди элиты хевивейта

Младший из братьев получил звание лучшего супертяжеловеса ХХІ века. Украинский боксер в период с октября 2004 года по апрель 2015 одержал 22 победы подряд, объединив три из четырех главных титулов мира в супертяжелом весе. Владимир объявил о завершении карьеры в августе 2017 года, а в 2021 году его включили в Международный зал боксерской славы.

Второе место в почетном рейтинге занимает Александр Усик, который стал первым абсолютным чемпионом хевивейта в новом веке. Однако уроженец Крыма провел лишь шесть поединков в супертяжелом дивизионе. Этим можно объяснить вторую строчку в рейтинге.

Замыкает тройку британец Тайсон Фьюри. Еще один представитель Украины Виталий Кличко разместился на четвертой строчке рейтинга.

Топ-10 лучших супертяжеловесов ХХІ века от GiveMeSport

1. Владимир Кличко (Украина, 64-5, 53 KO)

(Украина, 64-5, 53 KO) 2. Александр Усик (Украина, 22-0, 14 KO)

(Украина, 22-0, 14 KO) 3. Тайсон Фьюри (Великобритания 34-1-1, 24 KO)

4. Виталий Кличко (Украина, 45-2, 41 KO)

(Украина, 45-2, 41 KO) 5. Деонтей Уайлдер (США, 43-4-1, 42 KO)

6. Леннокс Льюис (США, 41-2-1, 32 KO)

7. Энтони Джошуа (Великобритания, 28-4, 25 KO)

8. Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)

9. Крис Берд (США, 41-5-1, 22 KO)

10. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 35-3, 23 KO)

Напомним, что Владимир Кличко планировал возвращение на ринг. "Доктор Стальной Молот" собирался побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который вернулся в бокс в 45 лет и вернул звание чемпиона мира. Однако полномасштабная агрессия России разрушила мечту Кличко-младшего.