"Это опасный бой": Гвоздик назвал фаворита поединка Усик – Фьюри

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился мыслями относительно поединка своего земляка Александра Усика против британца Тайсона Фьюри. Он дал свой прогноз на бой.

Боксер выделил стремительное развитие Александра Усика. Гвоздик вспомнил, когда он только перешел в хевивейт.

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Усик – Фьюри: кого выбрал Гвоздик

"Я так скажу. Как только Усик перешел в хевивейт, а Фьюри примерно в это же время побил Уайлдера, мне казалось, что Саше будет очень сложно. И даже больше. Тогда я не видел, как вообще он может победить Фьюри. А сейчас я даже чуть больше склоняюсь в пользу Усика.

Где-то 60/40. Потому что я знаю, как он работает. И потому что я вижу, что в это же самое время с Фьюри происходит что-то не то", – сказал он.

Гвоздик считает, что у Усика больше шансов на победу. Однако, по его словам, в поединке может произойти что угодно. Он также объяснил свой выбор:

"Мне кажется, что "игры разума" от Саши сработали. Думаю, Усик и вправду сидит в голове у Фьюри. И его это гложет. Это первый момент. Второй момент в том, что еще давно у Фьюри был невнятный бой с очень мелким Стивом Каннингхэмом. А вдруг Фьюри, который дважды победил страшного и огромного панчера Уайлдера, обладает навыком хорошо противодействовать вот таким вот соперникам – большим, сильным и бьющим?

А вдруг при этом его "ахиллесова пята" – это такие быстрые, маневренные и небольшие боксеры, как Саша Усик? Поэтому у меня фаворит Усик. Но при этом я бы не списывал Фьюри со счетов. Это опасный бой. Произойти может все что угодно", – добавил боксер.

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