"Расстреляли в Ирпене": украинский боксер рассказал о личных потерях на войне с Россией

После начала полномасштабного вторжения украинская нация объединилась, чтобы отбиться от оккупанта. В стороне не остались, конечно же, и спортсмены.

Большое количество атлетов защищает родную страну с оружием в руках. Другие же ведут активную медийную работу, волонтерят и донатят.

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Кого из близких Гвоздика убили россияне

К сожалению, украинское спортивное сообщество уже потеряло много своих представителей из-за российской агрессии. Некоторые из них погибли на фронте, часть же была убита в тыловых городах. О потерях среди своего окружения рассказал боксер Александр Гвоздик.

Тренера по боксу Сергея Джунковского расстреляли в Ирпене в его боксерском зале еще в начале войны. С Виталием Мериновым, который был мастером спорта по боксу и четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, мы встречались в ринге во время чемпионатов Украины. Виталий погиб на Луганщине в марте прошлого года.

– сказал Гвоздик

Боксер заявил, что потерю каждого военного или гражданского украинца на этой войне можно сравнить с потерей друга, ведь сейчас у нас у всех общий враг. Уроженец Харькова также рассказал о своем вкладе в победу над агрессором. Он сообщил, что занимается волонтерством и помогает украинским военным.

Принимаю активное участие в деятельности ОО "Важливі Дії" с моими единомышленниками. В текущем году продолжаем помогать нашим военным. Для меня все понятно. В моей стране война. И я чем могу, тем ей и помогаю,

– сказал боксер.

. Ранее Александр Гвоздик сделал прогноз на бой за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он заявил, что сначала не верил в победу украинца, однако сейчас его мнение изменилось.

Напомним, что Александр Гвоздик в феврале 2023 года вернулся в профессиональный спорт после более, чем 3-летней паузы. За это время он одержал три победы и получил шанс провести титульный бой против Дэвида Бенавидеса. Он состоится 22 июня.

Если уроженец Харькова завоюет титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе, то сможет претендовать на полноценный титул этой организации, которым сейчас владеет Артур Бетербиев. Украинец неоднократно заявлял, что его целью является возвращение на вершину и реванш над экс-россиянином, от которого Александр Гвоздик потерпел единственное поражение в карьере.