Украинский боксер впервые с 2019 года будет драться за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником будет Давид Бенавидес, который уже имеет титул временного чемпиона WBC во втором среднем весе.

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Дата и место проведения боя Гвоздик – Бенавидес

Поединок между Гвоздиком и Бенавидесом состоится 22 июня в Хьюстоне, штат Техас. Ранее была информация, что бой состоится 15 июня, но ее не подтвердили. Главным событием вечера станет бой в легком весе между непобежденными американцами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.



Афиша боя / Фото из инстаграма Александра Гвоздика

Победитель боя будет иметь пояс временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Обладатель награды получит право на обязательный поединок с регулярным чемпионом Артуром Бетербиевым.

Стоит отметить. Александр Гвоздик уже встречался на ринге с Бетербиевым в 2019 году. Россиянин одолел украинца, после чего Гвоздик потерял титул чемпиона IBF. С тех пор Александр не выходил на ринг в течение трех лет.

Александр Гвоздик вернулся в бокс в феврале 2023 года. Он имеет серию из трех побед подряд, из которых два поединка он завершил досрочно.

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