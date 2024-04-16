Велика кількість атлетів боронить рідну країну зі зброєю в руках. Інші ж ведуть активну медійну роботу, волонтерять та донатять.

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Кого з близьких Гвоздика вбили росіяни

На жаль, українська спортивна спільнота вже втратила багато своїх представників через російську агресію. Деякі з них загинули на фронті, частина ж була вбита в тилових містах. Про втрати серед свого оточення розповів боксер Олександр Гвоздик.

Тренера з боксу Сергія Джунківського розстріляли в Ірпені в його боксерському залі ще на початку війни. З Віталієм Меріновим, який був майстром спорту з боксу та чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, ми зустрічалися в рингу під час чемпіонатів України. Віталій загинув на Луганщині в березні минулого року.

– сказав Гвоздик

Боксер заявив, що втрату кожного військового або цивільного українця на цій війні можна порівняти з утратою друга, адже зараз у нас у всіх спільний ворог. Уродженець Харкова також розповів про свій внесок у перемогу над агресором. Він повідомив, що займається волонтерством та допомагає українським військовим.

Беру активну участь у діяльності ГО "Важливі Дії" з моїми однодумцями. У поточному році продовжуємо допомагати нашим військовим. Для мене все зрозуміло. В моїй країні війна. І я чим можу, тим їй і допомагаю,

– сказав боксер.

До слова. Раніше Олександр Гвоздик зробив прогноз на бій за абсолют між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Він заявив, що спочатку не вірив у перемогу українця, проте зараз його думка змінилася.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик у лютому 2023 року повернувся до професійного спорту після більше, ніж 3-річної паузи. За цей час він здобув три перемоги та отримав шанс провести титульний бій проти Девіда Бенавідеса. Він відбудеться 22 червня.

Якщо уродженець Харкова здобуде титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі, то зможе претендувати на повноцінний титул цієї організації, яким зараз володіє Артур Бєтєрбієв. Українець неодноразово заявляв, що його метою є повернення на вершину та реванш над ексросіянином, від якого Олександр Гвоздик зазнав єдиної поразки в кар'єрі.