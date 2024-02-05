Несмотря на это бывший чемпион мира Александр Гвоздик рассказал о своих амбициозных планах. Украинец назвал желаемых соперников, среди которых нашлось место сразу двум бойцам вечера бокса, который состоится 1 июня из России – Дмитрию Биволу и Артуру Бетербиеву.

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Хочет стать абсолютным чемпионом

Гвоздик сделал неожиданное заявление относительно будущего противостояния Бивола против Бетербиева. Украинский боксер не верит, что боксеры выйдут в ринг. Вероятнее всего, что этого поединка поклонники бокса вообще не увидят собственными глазами.

Зато Александр стремится взять реванш у Бетербиева и стать абсолютным чемпионом мира. Хотя признался, что бы не отказался от встречи с Биволом, если бы такое предложение ему поступило.

Я не то, что верю, я знаю, что это произойдет. Я возьму реванш у Бетербиева и стану абсолютным чемпионом. Для меня бой с Бетербиевым приоритетнее, чем с Биволом, потому что у него три пояса. Но от боя с Биволом тоже не откажусь,

– заявил Гвоздик.

Напомним. Осенью 2019-го года Гвоздик потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде боя с Бетербиевым. Александр трижды за раунд побывал в нокдауне. Украинец проиграл россиянину, который теперь выступает под флагом Канады, в объединительном поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе в Филадельфии, потеряв свой пояс WBC.

Также Гвоздик рассказал о своих ближайших планах на 2024-й год.

"Мне пообещали бои в марте и мае. Конкретной даты и соперников пока нет. Здорово было бы побоксировать 30 марта в рамках шоу Premier Boxing Champions от Amazon. Надеюсь, это получится, но соперник, вероятнее всего, будет не из топ-10. Потом хочу подраться в андеркарде боя Канело, он обычно боксирует в мае. Вот такой у меня план", – сказал боксер.

Вспомним, что после поражения от Бетербиева Гвоздик в июне 2020-го объявил, что уходит из бокса. Александр хотел больше внимания уделять своему бизнесу. Однако уже в феврале 2023-го вернулся в ринг с победы над мексиканцем Жозуэ Обандо по судейским запискам.