Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) Александр Гвоздик решил возобновить профессиональную карьеру. На такой шаг выдающегося спортсмена натолкнули спарринги с мексиканским боксером Саулем Альваресом.

читайте также Лучший нокаутер Украины вернул чемпионский пояс: видео эпического поединка

Именно во время спаррингов с Канело я это понял. Я понял, что могу. Я хорошо чувствовал себя в спаррингах с Альваресом. Я видел, что меня уважают прежде всего за мою работу, а не за какие-то достижения в прошлом. Поэтому я и принял решение вернуться,

– сказал Гвоздик.

Однако Александр понимает, что он не сможет сразу бороться за чемпионские титулы. Для начала ему необходимо почувствовать уверенность в поединке с андердогом.

"Цель? Конечно, снова стать чемпионом мира и собрать все титулы дивизиона. Но, понимая реалии, я не готов сразу боксировать, скажем, с Бетербиевым. Если бы я просто хотел биться за чек, то тогда дайте мне Бетербиева, я выйду, проиграю нокаутом в первых трех раундах, положу деньги в карман и уйду.Нет, я так не хочу.Да, я хочу сначала провести поединок с каким-то мешком.Почувствовать, как быть в ринге.Потому что быть в спарринге и боксировать реальный бой - совсем разные вещи", – заявил Гвоздик.

Напомним, что Александр решил повесить перчатки на гвоздь в июне 2020 года. В своем последнем поединке он уступил россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке. На профи-ринге украинец выиграл 17 поединков подряд (14 нокаутом) и в 2018 году получил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.