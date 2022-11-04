В американском городе Монтебелло состоялся бой за вакантный титул WBC Continental Americas в первом среднем весе (до 69,9 кг). В ринге встретились украинец Сергей Богачук и Аарон Коули из США.

Читайте также Ломаченко получил меньшую сумму за победу над Ортисом, чем после поражения от Лопеса

Поединок проходил при полном преимуществе Богачука. Украинец, которого называют "новый Ломаченко", постоянно прессинговал соперника, нанося сокрушительные удары.

Все решилось во втором раунде. Сергей провел серию боковых ударов, после чего американец свалился на колени. Рефери принял решение остановить бой и зафиксировал победу украинского боксера техническим нокаутом.

"Alright, I'll stand at 9 and a half" #HFNBoxing pic.twitter.com/B3S1QHPqty — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) November 4, 2022

Таким образом, Богачук вернул титул чемпиона WBC Continental Americas, который он потерял в марте прошлого года в поединке с американцем Брэндоном Адамсом.

Эта победа стала 21-й в профессиональной карьере боксера, причем все он одержал досрочно. Единственное поражение Богачук потерпел от Брэндона Адамса.

Полное видео боя Богачук – Коули

Отметим, что в начале российской агрессии Сергей Богачук, по примеру Василия Ломаченко и Александра Усика, вступил в ряды терробороны.