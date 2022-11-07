Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,38 кг) Олександр Гвоздик вирішив відновити професійну кар’єру. На такий крок видатного спортсмена наштовхнули спаринги з мексиканським боксером Саулем Альваресом.

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Саме під час спарингів з Канело я це зрозумів. Я зрозумів, що ще можу. Я добре почував себе в спарингах з Альваресом. Я бачив, що мене поважають, насамперед, за мою роботу, а не за якісь досягнення в минулому. Тому я і прийняв рішення повернутися,

– сказав Гвоздик.

Проте Олександр розуміє, що він не зможе одразу боротися за чемпіонські титули. Для початку йому необхідно відчути впевненість в поєдинку з андердогом.

"Мета? Звичайно, знову стати чемпіоном світу і зібрати всі титули дивізіону. Але, розуміючи реалії, я не готовий одразу боксувати, скажімо, з Бетербієвим. Якби я просто хотів битися за чек, то тоді так, дайте мені Бетербієва, я вийду, програю нокаутом у перших трьох раундах, покладу гроші в кишеню і піду. Ні, я так не хочу. Так, я хочу спочатку провести поєдинок з якимось мішком. Відчути, як бути в ринзі. Бо бути в спарингу та боксувати реальний бій - зовсім різні речі", – заявив Гвоздик.

Нагадаємо, що Олександр вирішив повісити рукавиці на цвях у червні 2020 року. У своєму останньому поєдинку він поступився росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому поєдинку. На профі-рингу українець виграв 17 поєдинків поспіль (14 нокаутом) і в 2018 році здобув титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.