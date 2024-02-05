Попри це колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик розповів про свої амбітні плани. Українець назвав бажаних суперників, серед яких знайшлось місце одразу двом бійцям вечора боксу, який відбудеться 1 червня із Росії – Дмитру Біволу та Артуру Бетербієву.

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Хоче стати абсолютним чемпіоном

Гвоздик зробив несподівану заяву щодо майбутнього протистояння Бівола проти Бетербієва. Український боксер не вірить, що боксери вийдуть у ринг. Найімовірніше, що цього поєдинку прихильники боксу взагалі не побачать на власні очі.

Натомість Олександр прагне взяти реванш у Бетербієва та стати абсолютним чемпіоном світу. Хоча зізнався, що б не відмовився від зустрічі з Біволом, якби така пропозиція йому надійшла.

Я не те, що вірю, я знаю, що це станеться. Я візьму реванш у Бетербієва і стану абсолютним чемпіоном. Для мене бій із Бетербієвим пріоритетніший, ніж із Біволом, тому що в нього три пояси. Але від бою з Біволом теж не відмовлюся,

– заявив Гвоздик.

Нагадаємо. Восени 2019-го року Гвоздик зазнав поразки технічним нокаутом в 10-му раунді бою з Бетербієвим. Олександр тричі за раунд побував у нокдауні. Українець програв росіянину, який тепер виступає під прапором Канади, в об'єднавчому поєдинку за титули WBC і IBF в напівважкій вазі у Філадельфії, втративши свій пояс WBC.

Також Гвоздик розповів про свої найближчі плани на 2024-й рік.

"Мені пообіцяли бої в березні та травні. Конкретної дати і суперників поки немає. Здорово було б побоксувати 30 березня в рамках шоу Premier Boxing Champions від Amazon. Сподіваюся, це вийде, але суперник, найімовірніше, буде не з топ-10. Потім хочу побитися в андеркарді бою Канело, він зазвичай боксує в травні. Ось такий у мене план", – сказав боксер.

Пригадаємо, що після поразки від Бетербієва Гвоздик у червні 2020-го оголосив, що йде із боксу. Олександр хотів більше уваги приділяти своєму бізнесу. Однак вже у лютому 2023-го повернувся у ринг із перемоги над мексиканцем Жозуе Обандо за суддівськими записками.