Теперь официально: дата и место проведения чемпионского боя Гвоздика против Бенавидеса
Источник:Premier Boxing Champions
Украинский боксер Александр Гвоздик впервые с 2019 года будет драться за чемпионский пояс. Соперником украинца будет американец Давид Бенавидес.
Промоутерская компания Premier Boxing Champions официально сообщила о дате и месте проведения боя Александра Гвоздика с Давидом Бенавидесом. Боксеры сразятся за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.
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Когда и где состоится бой с участием Гвоздика
Бой Гвоздика станет со-главным событием в вечере бокса в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. Главным поединком станет встреча чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина.
Вечер бокса состоится 15 июня. Ранее проведение шоу планировалось на 22 июня. Также организаторы изменили локацию поединков.
Гвоздик проведет бой против Давида Бенавидеса / фото Premier Boxing Champions
Гвоздик на пути к титулу
- Напомним, что Александр Гвоздик возобновил карьеру в 2023 году.
- За это время бывший чемпион мира провел поединки против мексиканца Хосуэ Обандо, латвийца Ричарда Болотникса и бразильца Исаака Родригеса. Все они завершились победами Гвоздика.
- Благодаря успешным боям Гвоздик поднялся на вторую строчку в рейтинге WBC, что позволило претендовать на пояс временного чемпиона.
- Победитель боя Гвоздик – Бенавидес получит право на встречу с регулярным чемпионом WBC Артуром Бетербиевым.