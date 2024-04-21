Промоутерська компанія Premier Boxing Champions офіційно повідомила про дату та місце проведення бою Олександра Гвоздика з Давідом Бенавідесом. Боксери битимуться за пояс тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

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Коли і де відбудеться бій за участю Гвоздика

Бій Гвоздика стане співголовною подією у вечорі боксу в Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena. Головним поєдинком стане зустріч чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса та Френка Мартіна.

Вечір боксу відбудеться 15 червня. Раніше проведення шоу планувалося на 22 червня. Також організатори змінили локацію поєдинків.

Гвоздик проведе бій проти Давіда Бенавідеса / фото Premier Boxing Champions

Гвоздик на шляху до титулу

  • Нагадаємо, що Олександр Гвоздик відновив кар'єру у 2023 році.
  • За цей час колишній чемпіон світу провів поєдинки проти мексиканця Хосуе Обандо, латвійця Річарда Болотнікса та бразильця Ісаака Родрігеса. Усі вони завершилися перемогами Гвоздика.
  • Завдяки успішним боям Гвоздик піднявся на другу сходинку в рейтингу WBC, що дозволило претендувати на пояс тимчасового чемпіона.
  • Переможець бою Гвоздик – Бенавідес отримає право на зустріч з регулярним чемпіоном WBC Артуром Бєтєрбієвим.