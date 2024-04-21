Промоутерська компанія Premier Boxing Champions офіційно повідомила про дату та місце проведення бою Олександра Гвоздика з Давідом Бенавідесом. Боксери битимуться за пояс тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.
Читайте також На випадок, якщо Ф'юрі знову спробує зірвати бій: що Гвоздик порекомендував Усику
Коли і де відбудеться бій за участю Гвоздика
Бій Гвоздика стане співголовною подією у вечорі боксу в Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena. Головним поєдинком стане зустріч чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса та Френка Мартіна.
Вечір боксу відбудеться 15 червня. Раніше проведення шоу планувалося на 22 червня. Також організатори змінили локацію поєдинків.
Гвоздик проведе бій проти Давіда Бенавідеса / фото Premier Boxing Champions
Гвоздик на шляху до титулу
- Нагадаємо, що Олександр Гвоздик відновив кар'єру у 2023 році.
- За цей час колишній чемпіон світу провів поєдинки проти мексиканця Хосуе Обандо, латвійця Річарда Болотнікса та бразильця Ісаака Родрігеса. Усі вони завершилися перемогами Гвоздика.
- Завдяки успішним боям Гвоздик піднявся на другу сходинку в рейтингу WBC, що дозволило претендувати на пояс тимчасового чемпіона.
- Переможець бою Гвоздик – Бенавідес отримає право на зустріч з регулярним чемпіоном WBC Артуром Бєтєрбієвим.