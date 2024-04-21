Промоутерская компания Premier Boxing Champions официально сообщила о дате и месте проведения боя Александра Гвоздика с Давидом Бенавидесом. Боксеры сразятся за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Читайте также На случай, если Фьюри снова попытается сорвать бой: что Гвоздик порекомендовал Усику

Когда и где состоится бой с участием Гвоздика

Бой Гвоздика станет со-главным событием в вечере бокса в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. Главным поединком станет встреча чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина.

Вечер бокса состоится 15 июня. Ранее проведение шоу планировалось на 22 июня. Также организаторы изменили локацию поединков.

Гвоздик проведет бой против Давида Бенавидеса / фото Premier Boxing Champions

Гвоздик на пути к титулу