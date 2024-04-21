Промоутерская компания Premier Boxing Champions официально сообщила о дате и месте проведения боя Александра Гвоздика с Давидом Бенавидесом. Боксеры сразятся за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

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Когда и где состоится бой с участием Гвоздика

Бой Гвоздика станет со-главным событием в вечере бокса в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. Главным поединком станет встреча чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина.

Вечер бокса состоится 15 июня. Ранее проведение шоу планировалось на 22 июня. Также организаторы изменили локацию поединков.

Гвоздик проведет бой против Давида Бенавидеса / фото Premier Boxing Champions

Гвоздик на пути к титулу

  • Напомним, что Александр Гвоздик возобновил карьеру в 2023 году.
  • За это время бывший чемпион мира провел поединки против мексиканца Хосуэ Обандо, латвийца Ричарда Болотникса и бразильца Исаака Родригеса. Все они завершились победами Гвоздика.
  • Благодаря успешным боям Гвоздик поднялся на вторую строчку в рейтинге WBC, что позволило претендовать на пояс временного чемпиона.
  • Победитель боя Гвоздик – Бенавидес получит право на встречу с регулярным чемпионом WBC Артуром Бетербиевым.