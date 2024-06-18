Де**мо случается, – Гвоздик впервые прокомментировал поражение в титульном бою от Бенавидеса

В ночь на 16 июня состоялся поединок за звание временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. За него соревновались Александр Гвоздик и Давид Бенавидес.

Битва в Лас-Вегасе продолжалась все 12 раундов. Американец имел значительное преимущество в ринге и одержал победу единогласным решением судей.

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Как отреагировал Гвоздик на поражение

Украинский бывший чемпион мира прокомментировал свое поражение в поединке против Дэвида Бенавидеса. На своей странице в инстаграме он подвел итоги противостояния и заявил, что уже совсем скоро снова вернется к тренировкам.

"Всем привет. К сожалению, не получилось, как хотелось. Можно было бы сделать и больше, и лучше, и раньше, но соперник также вносил свои коррективы. Де**мо случается, продолжаю работать. Поздравляю команду соперника с победой и удачным выступлением.



Спасибо всей моей команде за каждый момент, который мы провели вместе. Немного отдохну и вернусь в зал. Слава Украине", – написал Гвоздик.

. Бой с американцем стал 22-м в карьере Александра Гвоздика. В них он одержал 20 побед и потерпел два поражения.

Напомним, что судьи отдали победу Давиду Бенавидесу со счетом – 116:112, 117:111, 119:109.