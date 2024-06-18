Битва у Лас-Вегасі тривала всі 12 раундів. Американець мав значну перевагу в ринзі та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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Як відреагував Гвоздик на поразку

Український колишній чемпіон світу прокоментував свою поразку в поєдинку проти Девіда Бенавідеса. На своїй сторінці в інстаграмі він підбив підсумки протистояння та заявив, що вже зовсім скоро знову повернеться до тренувань.

"Усім привіт. На жаль, не вийшло, як хотілося. Можна було б зробити і більше, і краще, і раніше, але суперник також вносив свої корективи. Ла**о трапляється, продовжую працювати. Вітаю команду суперника з перемогою та вдалим виступом.



Дякую всій моїй команді за кожен момент, який ми провели разом. Трохи відпочину та повернуся в зал. Слава Україні", – написав Гвоздик.

До слова. Бій з американцем став 22-м у кар'єрі Олександра Гвоздика. У них він здобув 20 перемог та зазнав двох поразок.

Нагадаємо, що судді віддали перемогу Давіду Бенавідесу з рахунком – 116:112, 117:111, 119:109.