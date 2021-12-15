Манчестер Сити – Лидс 7:0

Голы: Фоден, 8, Грилиш, 13, Де Брюйне, 32, 62, Марез, 49, Стоунз, 74, Аке, 78

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Уже после первого тайма матча 17-го тура АПЛ Лидс "горел" со счетом 3:0. По голу на свой счет записали Фоден, Грилиш и Кевин Де Брюйне. После перерыва "горожане" забили еще четыре гола.

Де Брюйне оформил дубль, а неприличным счет сделали мячи Мареза, Стоунза и Аке. Всего за Манчестер Сити голы забили шестеро разных футболистов.

К вниманию. Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити и провел весь матч.

Победа позволила "горожанам" закрепиться на первом месте в турнирной таблице АПЛ – 41 очко. Лидс после 17-и туров имеет 16 баллов и занимает 16-ю строчку.

Манчестер Сити – Лидс видеообзор