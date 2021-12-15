Манчестер Сіті – Лідс 7:0

Голи: Фоден, 8, Гріліш, 13, Де Брюйне, 32, 62, Марез, 49, Стоунз, 74, Аке, 78

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Уже після першого тайму матчу 17-го туру АПЛ Лідс "горів" з рахунком 3:0. По голу на свій рахунок записали Фоден, Гріліш та Кевін Де Брюйне. Після перерви "містяни" забили ще чотири голи.

Де Брюйне оформив дубль, а непристойним рахунок зробили м'ячі Мареза, Стоунза та Аке. Всього за Манчестер Сіті голи забили шестеро різних футболістів.

До уваги. Український футболіст Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті й провів весь матч.

Перемога дозволила "містянам" закріпитися на першому місті в турнірній таблиці АПЛ – 41 очко. Лідс після 17-и турів має 16 балів та посідає 16-у сходинку.

Манчестер Сіті – Лідс відеоогляд