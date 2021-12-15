Краткая биография

Александр Зинченко родился 15 декабря 1996 года в Радомышле (Житомирская область). В семь лет начал заниматься футболом в местной ДЮСШ. Далее был фарм-клуб Шахтера, а в 16 лет – переезд в Донецк в академию "горняков".



Зинченко был капитаном юношеской команды Шахтера / Фото ФК Шахтер

За юношеские клубы Шахтера Зинченко выступал до лета 2014 года, дойдя до команды U-19. А дальше в его истории произошла не слишком приятная ситуация.

Побег в Россию

Лето 2014 года. Крым аннексирован Россией, а в Донецкой и Луганской областях города начинают захватывать пророссийские боевики. Именно и это время Зинченко оказывается в Москве. Он решил не продлевать соглашение с Шахтером, самовольно покинув клуб.

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Свою позицию Зинченко объяснял тем, что не хочет быть очередным игроком аренды. Так как шанс заиграть в основной команде у него был мизерный. В то время он выступал на позиции атакующего полузащитника (или же на фланге полузащиты), а в Шахтере были Генрих Мхитарян, Виллиан, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Фернандиньо и Тарас Степаненко.

Это была невероятная команда. Украинским футболистам было очень сложно пробиться в первую команду. Руководство сообщило мне, что если я не продлю контракт, то не буду иметь возможности играть даже за молодежную команду. В итоге я около четырех месяцев просто делал пробежки. Я не играл и был устранен. А в конце сезона моя семья покинула Украину из-за войны,

– объяснил свой поступок Зинченко.

Но возникла проблема. Шахтер пригрозил судом всем, кто подпишет контракт с Зинченко. И мало какой клуб готов был втягиваться в судебную тяжбу с возможным немалым штрафом за 17-летнего игрока, который до этого не провел ни одного матча на взрослом уровне.

Зинченко в это время много ездит на просмотры по российским клубам. Сначала по московским – Спартак, Динамо и Локомотив. Отправляется в Санкт-Петербург на просмотр в Зенит. И полтора месяца живет на базе казанского Рубина. Клуб даже готов подписать с ним соглашение. Но, но…



Зинченко тренировался с Рубином и готов был подписать контракт / Фото ФК Рубин

По данным российских СМИ, помехой стали агенты. Они захотели за подписание контракта 2 миллиона евро. В Рубине с такими требованиями не согласились (хотя и не скрывают, что рассчитывали на игрока). Поэтому Зинченко остается без клуба.

Любительская лига Москвы и жизнь в гараже

Чтобы хоть как-то поддерживать форму, Зинченко выступает в любительской лиге Москвы.



В любительской лиге Зинченко выступал в гетрах Шахтера / Фото sports.ru

Там убеждают, что платили больше, чем в дубле Шахтера. Но на жизнь не очень хватало.

Сначала я жил в гараже. Пять месяцев без клуба были для меня самыми сложными в жизни. Но это так меня закалило. Я понял – что такое быть в команде и как это нужно ценить,

– будет вспоминать впоследствии Зинченко.

Дебют на взрослом уровне

Единственным клубом, который не побоялся подписать контракт с Зинченко, стала Уфа. 12 февраля 2015 года он стал игроком этой команды. А 20 марта дебютировал за новую команду в чемпионате России.

Правда Шахтер от своих угроз судом не отказался. Но юристы "горняков" не смогли добиться своего – донецкая команда получила только предусмотренную компенсацию за воспитание футболиста.

Вынужденный дебют за сборную Украины

В то время появляется информация, что Зинченко может получить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в России. Не желая терять футболиста, Федерация футбола Украины решает забрать его в матчи за национальную команду.

Зинченко получает вызов на октябрьские игры отбора на Евро-2016. И 12 октября 2015 года дебютирует в матче против Испании, выйдя на замену на четыре минуты в конце игры.

И все же попадает в заявку сборной Украины на Евро-2016 (как игрок российского клуба).

Перед турниром в товарищеском матче против Румынии выходит на замену (второй его матч за "сине-желтых") и через три минуты забивает гол, став самым молодым игроком в истории сборной, которому удалось забить гол. Забегая наперед, отметим, что Зинченко стал и самым молодым капитаном в истории сборной Украины – 24 марта 2021 года он вывел команду на матч против Франции с капитанской повязкой в возрасте 24 лет и 98 дней.

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И уже после выступлений на чемпионате Европы в 2016 году переходит в английский Манчестер Сити.

Правда дебюта в официальном матче за "горожан" пришлось ждать еще почти полтора года – сначала на год отправился в аренду в нидерландский ПСВ. Хотя там проявить себя не сумел.

А уже после возвращения – переквалификация в левого защитника, три титула чемпиона Англии и четыре – обладателя Кубка Лиги, победа в Кубке Англии и выход в финал Лиги чемпионов.