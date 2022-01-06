Гвардиола получил положительный результат теста на коронавирус перед матчем против Свиндона в Кубке Англии. Игра запланирована на пятницу, 7 января.

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Гвардиола сразу был отправлен на самоизоляцию.

Он стал 21 представителем МанСити, кто сейчас находится на самоизоляции из-за положительных результатов тестов. 7 из них – игроки первой команды. В их числе и украинец Александр Зинченко.

Помощник тренера Родольфо Боррелл будет руководить командой в матче против Свиндона.