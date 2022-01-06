Антонио Кассано получил положительный тест на коронавирус в конце 2021 – он заразился во время рождественских каникул. 39-летний мужчина сразу отправился на самоизоляцию дома.

Но 2 января он был госпитализирован в больницу Сан-Мартино в Генуе из-за того, что его состояние резко ухудшилось.

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Поначалу утверждалось, что Кассано не вакцинирован. Однако впоследствии его жена Каролина Марсиалис опровергла эту информацию, заявив, что он получил две дозы вакцины. Она также добавила, что его состояние значительно улучшилось. И уже скоро он вернется домой.

Что стоит знать об Антонио Кассано

Антонио Кассано родился 12 июля 1982 в Бари. И именно в местной команде начал свой путь в футболе. Дебютировал за основную команду 11 декабря 1999 года. А уже в следующем матче дома 18 декабря отличился первым забитым голом – в ворота Интера. Бари победил 2:1.

В 2001 году перешел в Рому за 28 миллионов евро.

В 2006 году, после ряда конфликтов, он был продан в Реал. Но в испанском клубе заиграть на высоком уровне он не сумел – помешали травмы. Хотя и завоевал с командой титул чемпиона Испании. Еще одна причина – конфликт с главным тренером Фабио Капелло, с которым он конфликтовал еще в Роме.

Уже в следующем сезоне он был отдан в аренду в итальянскую Сампдорию. Там он проявил себя с лучшей стороны, и год спустя команда выкупила его контракт.

В январе 2011 года Милан выкупил контракт Кассано, с которым выиграл чемпионат Италии. Но в октябре футболист обнаружил проблему с сердцем – ему пришлось делать операцию. На поле он вернулся только через шесть месяцев – в апреле 2012 года.

Летом 2012 года Милан и Интер провели обмен нападающими – Кассано заменили на Джампаоло Паццини. Но долго продержаться в новой команде ему не удалось – из-за конфликта с тренером его отстранили. А летом 2013 перешел в Парму.

В 2015 году он снова стал игроком Сампдории, за которую выступал в течение двух сезонов. Последний его клуб – Верона. Он подписал контракт в 2017 году, но не сыграл ни одного матча, объявив об окончании карьеры футболиста.

Кассано дебютировал за сборную Италии 12 ноября 2003 году в товарищеском матче против Польши. В этой игре он забил дебтный гол.

В общей сложности сыграл за "скуадра адзурру" 39 матчей, в которых забил 10 голов. Он был участником трех чемпионатов Европы – в 2004, 2008 и 2012 годах. На Евро-2012 стал серебряным призером.

А вот на успешный для сборной Италии чемпионат мира 2006, где команда победила, Кассано в заявку не попал.