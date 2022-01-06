Гвардіола отримав позитивний результат тесту на коронавірус перед матчем проти Свіндона в Кубку Англії. Гра запланована на п'ятницю, 7 січня.

До теми Колишнього форварда збірної Італії госпіталізували через ускладнення від коронавірусу

Гвардіола одразу був відправлений на самоізоляцію.

Він став 21 представником МанСіті, хто зараз перебуває на самоізоляції через позитивні результати тестів. 7 з них – гравці першої команди. Серед них і українець Олександр Зінченко.

Помічник тренера Родольфо Боррелл буде керувати командою в матчі проти Свіндона.