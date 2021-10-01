Гвардиола сообщил, когда Зинченко может вернуться на поле

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о кадровых потерях команды перед матчем с Ливерпулем. В списке травмированных два игрока, включая украинца Александра Зинченко.

У Зинченко надрыв икроножной мышцы. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола надеется, что Зинченко успеет восстановиться во время международной паузы и будет готов сыграть с Бернли 16 октября.

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"Илкай Гюндоган и Александр Зинченко все еще не готовы играть. Надеемся, что оба восстановятся после паузы на матчи сборных", – сказал Гвардиола.

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