Гвардиола сообщил, когда Зинченко может вернуться на поле
1 октября 2021 , 18:01Читати новину українською
Источник:Manchester Evening News
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о кадровых потерях команды перед матчем с Ливерпулем. В списке травмированных два игрока, включая украинца Александра Зинченко.
У Зинченко надрыв икроножной мышцы. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола надеется, что Зинченко успеет восстановиться во время международной паузы и будет готов сыграть с Бернли 16 октября.
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"Илкай Гюндоган и Александр Зинченко все еще не готовы играть. Надеемся, что оба восстановятся после паузы на матчи сборных", – сказал Гвардиола.
Что известно о травме Зинченко
- Травму футболист получил в первом матче группы Лиги чемпионов против Лейпцига. Игрок уже пропустил три матча МанСити в Англии.
- Это повреждение помешает Зинченко помочь "сине-желтым" в октябрьских поединках.
- 24-летний футболист пропустит два поединка сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 – против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября). Матч с боснийцами состоится во Львове.