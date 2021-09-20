Гвардиола рассказал о том, что Александр Зинченко и ряд других игроков пропустят матч Кубка английской Лиги.

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"Будут играть совсем молодые футболисты, альтернативы нет. Зинченко травмирован и не готов играть. Травмы получили Родри, Стоунз, Ляпорт и Гюндоган. Дам отдохнуть Диашу и Канселу. Так что сыграет молодежь", – сказал Гвардиола.

Что известно о травме Зинченко