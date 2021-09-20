Гвардиола рассказал о том, что Александр Зинченко и ряд других игроков пропустят матч Кубка английской Лиги.
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"Будут играть совсем молодые футболисты, альтернативы нет. Зинченко травмирован и не готов играть. Травмы получили Родри, Стоунз, Ляпорт и Гюндоган. Дам отдохнуть Диашу и Канселу. Так что сыграет молодежь", – сказал Гвардиола.
Что известно о травме Зинченко
- Манчестер Сити 18 сентября сыграл против Саутгемптона в АПЛ. Украинец Александр Зинченко был вне заявки "горожан" на игру.
- Ни характер повреждения, ни сроки восстановления клуб пока не сообщает. 15 сентября Мансити дома сыграл против Лейпцига (6:3) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Зинченко впервые в новом сезоне вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.
- В общем Зинченко провел в новом сезоне-2021/2022 три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.