У Зінченка надрив литкового м'яза. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола сподівається, що Зінченко встигне відновитися під час міжнародної паузи і буде готовий зіграти з Бернлі 16 жовтня.

До теми Гвардіола розповів невтішні новини про травму Зінченка

"Ілкай Гюндоган і Олександр Зінченко все ще не готові грати. Сподіваємося, що обидва відновляться після паузи на матчі збірних", – сказав Гвардіола.

Що відомо про травму Зінченка