Гвардиола рассказал, покинет ли Зинченко "МанСити"
Главный наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с "Бернли" (3:0) рассказал, что отсутствие украинского защитника Александра Зинченко связано с травмой.
Много слухов относительно трансфера украинца были в интернете. Но испанский специалист развеял все слухи о переходе Зинченко, футболист будет продолжать защищать цвета "МанСити", сообщает Manchester Evening News.
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Ответ Гвардиолы
По словам наставника, игрок на днях получил травму. Как только Зинченко полностью восстановится, то снова начнет готовиться к поединкам с командой. У футболиста травма приводящей мышцы.
"Останется ли он в клубе? Ага", - ответил Гвардиола.
Ранее сообщалось, что Зинченко близок к подписанию арендного соглашения с "Барселоной". Стороны не вступали в переговоры. Боссы "Барселоны" рассмотрят возможность аренды украинца лишь в том случае, если команду покинет левый защитник Хуниор Фирпо.
23-летний левый защитник в этом сезоне на поле в составе команды Гвардиолы не появлялся, а в прошлом он провел 19 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Контракт Зинченко с" Манчестер Сити " рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.
- Перед тем была информация, что в услугах украинца заинтересован "Наполи".