Главный наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с "Бернли" (3:0) рассказал, что отсутствие украинского защитника Александра Зинченко связано с травмой.

Много слухов относительно трансфера украинца были в интернете. Но испанский специалист развеял все слухи о переходе Зинченко, футболист будет продолжать защищать цвета "МанСити", сообщает Manchester Evening News.

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Ответ Гвардиолы

По словам наставника, игрок на днях получил травму. Как только Зинченко полностью восстановится, то снова начнет готовиться к поединкам с командой. У футболиста травма приводящей мышцы.

"Останется ли он в клубе? Ага", - ответил Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Зинченко близок к подписанию арендного соглашения с "Барселоной". Стороны не вступали в переговоры. Боссы "Барселоны" рассмотрят возможность аренды украинца лишь в том случае, если команду покинет левый защитник Хуниор Фирпо.

23-летний левый защитник в этом сезоне на поле в составе команды Гвардиолы не появлялся, а в прошлом он провел 19 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.