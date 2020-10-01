Головний наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола після матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги з "Бернлі" (3:0) розповів, що відсутність українського захисника Олександра Зінченка пов'язана з травмою.

Багато чуток щодо трансферу українця були у інтернеті. Але іспанський спеціаліст розвіяв усі чутки про перехід Зінченка, футболіст продовжуватиме захищати кольори "МанСіті", повідомляє Manchester Evening News.

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Відповідь Гвардіоли

За словами наставника, гравець на днях отримав травму. Як тільки Зінченко повністю відновиться, то знову розпочне готуватись до поєдинків з командою. У футболіста травма привідного м'яза.

"Чи залишиться він в клубі? Ага", – відповів Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Зінченко близький до підписання орендної угоди із "Барселоною". Сторони не вступали у перемовини. Боси "Барселони" розглянуть можливість оренди українця лише у тому випадку, якщо команду покине лівий захисник Хуніор Фірпо.

23-річний лівий захисник в цьому сезоні на поле в складі команди Гвардіоли не з'являвся, а в минулому він провів 19 матчів в АПЛ, не відзначившись результативними діями.