Гвардіола розповів про те, що Олександр Зінченко і ряд інших гравців пропустять матч Кубка англійської Ліги.

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"Будуть грати зовсім молоді футболісти, альтернативи немає. Зінченко травмований і не готовий грати. Травми отримали Родрі, Стоунз, Ляпорт і Гюндоган. Дам відпочити Діашу і Канселу. Так що зіграє молодь", – сказав Гвардіола.

Що відомо про травму Зінченка