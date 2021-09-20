Гвардіола розповів про те, що Олександр Зінченко і ряд інших гравців пропустять матч Кубка англійської Ліги.

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"Будуть грати зовсім молоді футболісти, альтернативи немає. Зінченко травмований і не готовий грати. Травми отримали Родрі, Стоунз, Ляпорт і Гюндоган. Дам відпочити Діашу і Канселу. Так що зіграє молодь", – сказав Гвардіола.

Що відомо про травму Зінченка

  • Манчестер Сіті 18 вересня зіграв проти Саутгемптона в АПЛ. Українець Олександр Зінченко був поза заявкою "містян" на гру.
  • Ні характер пошкодження, ні терміни відновлення клуб поки що не повідомляє. 15 вересня МанСіті вдома зіграв проти Лейпцига (6:3) у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Зінченко вперше у новому сезоні вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок.
  • Загалом Зінченко провів у новому сезоні-2021/2022 три матчі в усіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.