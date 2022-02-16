Гвардиола раскритиковал Зинченко и компанию после разгрома Спортинга в Лиге чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Спортинга (5:0).

Чемпион Англии практически одной ногой обеспечил себе выход в четвертьфинал, однако специалист недоволен тем, что его подопечные бросили играть во второй половине встречи.

Как это было Манчестер Сити разгромил Спортинг в Лиге чемпионов, забив пять голов: видео

"Мы хорошо защищались и добились невероятного результата в матче со Спортингом. Но мы обязаны как игроки, так и тренерский штаб точно проанализировать, как мы выступили индивидуально и коллективно. Не только результат", – начал наставник "горожан".

Результат – мечта, но мы можем выступить лучше. Не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ мы всегда мало пропускаем. Мы допускаем так мало ударов в створ в каждой игре. Это важно. Нас должно беспокоить минимальное количество моментов, которые были у Спортинга. Я говорю, что мы не та команда, которая хорошо обороняется,

– заявил Гвардиола.

Манчестер Сити – Спортинг: коротко о матче

Футболисты МанСити очень быстро захватили инициативу и сумели открыть счет забитым голам в самом дебюте игры – на 7-й минуте забил Рияд Марез.

На 17-й минуте усилиями Бернанду Силвы "горожане" удвоили свое преимущество. Ближе к завершению первой половины игры "Сити" забил еще два гола – отличились Фил Фоден и Бернанду Силва, оформивший дубль.

Во втором тайме Манчестер Сити продолжал издеваться над своим соперником и забил еще один мяч, отличился Стерлинг.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов команды проведут 9 марта в Манчестере. Начало поединка – 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Ман Сити Александр Зинченко появился на поле на 60-й минуте встречи.