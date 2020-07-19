"Манчестер Сіті" втратив шанси на ще один трофей. Слідом за давно програним чемпіонством АПЛ команда Хосепа Гвардіоли вилетіла з Кубка Англії на стадії півфіналу. Кривдником манчестерців став "Арсенал".

Під час трансляції півфінального матчу між "Арсеналом" і "Манчестер Сіті" режисери показали кумедний момент. Про це повідомляє Twitter-акаунт Footy Humour.

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У компенсований час першого тайму наставник "містян" Пеп Гвардіола був так сильно засмучений тим, що відбувається на полі, що почав щось пояснювати уявному асистенту.

Раніше асистентом Гвардіоли був Мікель Артета, який зараз тренує "Арсенал".

Arsenal have made Guardiola lose his mind, he's started talking to an empty chair pic.twitter.com/f56PtTYlVJ — Footy Humour (@FootyHumour) July 18, 2020

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