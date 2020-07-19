Як Гвардіола поспілкувався з уявним асистентом під час матчу "МанСіті": кумедне відео
"Манчестер Сіті" втратив шанси на ще один трофей. Слідом за давно програним чемпіонством АПЛ команда Хосепа Гвардіоли вилетіла з Кубка Англії на стадії півфіналу. Кривдником манчестерців став "Арсенал".
Під час трансляції півфінального матчу між "Арсеналом" і "Манчестер Сіті" режисери показали кумедний момент. Про це повідомляє Twitter-акаунт Footy Humour.
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У компенсований час першого тайму наставник "містян" Пеп Гвардіола був так сильно засмучений тим, що відбувається на полі, що почав щось пояснювати уявному асистенту.
Раніше асистентом Гвардіоли був Мікель Артета, який зараз тренує "Арсенал".
Фінал Кубка Англії: головне
- В іншому півфіналі на вболівальників також чекає протистояння Манчестера і Лондона – "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Челсі". Їхній поєдинок відбудеться 19 липня о 20:00.
- Фінал зіграють 1 серпня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
- Найбільш титулованим клубом у Кубку Англії є "Арсенал" – 13 перемог.
- Чинний володар трофею – "Манчестер Сіті" (6 перемог загалом).