"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" Зинченко из Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга: видео
Лондонский "Арсенал" уверенно победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0 и стал первым финалистом Кубка Англии.
Арсенал – Манчестер Сити 2:0
Голы: Обамеянг, 19, 71
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Автором дубля стал нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся на 19-й и 71-й минутах.
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко всю игру провел на скамейке запасных.
Арсенал – Манчестер Сити видеообзор матча
В другом полуфинале болельщиков также ждет противостояние Манчестера и Лондона – "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Челси". Их поединок состоится 19-го июля в 20:00.
Финал Кубка Англии: главное
- Финал сыграют 1 августа в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
- Самым титулованным клубом в Кубке Англии является "Арсенал" – 13 побед.
- Действующий обладатель трофея – "Манчестер Сити" (6 побед в целом).