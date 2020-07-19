Лондонский "Арсенал" уверенно победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0 и стал первым финалистом Кубка Англии.

Арсенал – Манчестер Сити 2:0

Голы: Обамеянг, 19, 71

Смотрите также: Арсенал – Манчестер Сити: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Англии

Автором дубля стал нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся на 19-й и 71-й минутах.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко всю игру провел на скамейке запасных.

Арсенал – Манчестер Сити видеообзор матча

В другом полуфинале болельщиков также ждет противостояние Манчестера и Лондона – "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Челси". Их поединок состоится 19-го июля в 20:00.

Финал Кубка Англии: главное