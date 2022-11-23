Гениальный тактик остается: Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити
Источник:сайт Манчестер Сити
Пеп Гвардиола и Манчестер Сити пришли к согласию за круглым столом переговоров. 51-летний испанский специалист остается в тренерском кресле "горожан".
Испанец продолжит свою работу во главе гранда АПЛ. Пеп Гвардиола продолжил сотрудничество с Манчестером Сити до 30 июня 2025 года.
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Обе стороны радуются успешным переговорам
Я не могу поблагодарить всех в клубе за доверие ко мне. Мне здесь комфортно и я счастлив. У меня есть все необходимое, чтобы выполнять свою работу как можно лучше,
– сказал наставник.
Гвардиола сделает все, чтобы привести "горожан" к очередному трофею. МанСити уступает лидеру сезона Арсенала в борьбе за чемпионство в АПЛ. Преимущество "канониров" составляет 5 баллов.
МанСити сохранил Пепа Гвардиолу / Фото английского клуба
Успешная карьера Гвардиолы в МанСити
- Летом 2016-го Гвардиола возглавил английский клуб. Во главе команды уже провел 374 поединка, в которых клуб получил 276 побед.
- Привел "горожан" к 11 трофеям, из них это четыре титула чемпиона Англии.
- В текущем сезоне МанСити под руководством Гвардиолы сыграл 22 матча, в которых праздновали 15 побед при 3 поражениях. Еще четыре игры закончились мировой.