Испанец продолжит свою работу во главе гранда АПЛ. Пеп Гвардиола продолжил сотрудничество с Манчестером Сити до 30 июня 2025 года.

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Обе стороны радуются успешным переговорам

Я не могу поблагодарить всех в клубе за доверие ко мне. Мне здесь комфортно и я счастлив. У меня есть все необходимое, чтобы выполнять свою работу как можно лучше,

– сказал наставник.

Гвардиола сделает все, чтобы привести "горожан" к очередному трофею. МанСити уступает лидеру сезона Арсенала в борьбе за чемпионство в АПЛ. Преимущество "канониров" составляет 5 баллов.



МанСити сохранил Пепа Гвардиолу / Фото английского клуба

Успешная карьера Гвардиолы в МанСити