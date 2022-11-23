Іспанець продовжить свою роботу на чолі гранда АПЛ. Пеп Гвардіола продовжив співпрацю з Манчестер Сіті до 30 червня 2025 року.

Читайте також Власники Манчестер Юнайтед заявили, що готові продати клуб

Обидві сторони радіють успішним перемовинам

Я не можу подякувати всім у клубі за довіру до мене. Мені тут комфортно і я щасливий. У мене є все необхідне, щоб виконувати свою роботу якнайкраще,

– сказав наставник.

Гвардіола зробить усе, щоб привести "містян" до чергового трофею. Наразі МанСіті поступається лідеру сезону Арсеналу у боротьбі за чемпіонство в АПЛ. Перевага "канонірів" складає 5 балів.



МанСіті зберіг Пепа Гвардіолу / Фото англійського клубу

Успішна кар'єра Гвардіоли у МанСіті