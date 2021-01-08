Аргентинський нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро може змінити англійську прописку на французьку. Досвідчений форвард може перейти у ПСЖ.

Серхіо Агуеро потрапив у око французького гранда. Новий головний наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно хоче підсилити атакувальну ланку команди, повідомляє Canal+.

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Пріоритетний трансфер

Агуеро – головне придбання ПСЖ. Цікаво, скільки земляків нового керманича є у шорт-листі клубу. Тренер французів хоче бачити Серхіо у своїй команді вже влітку 2021-го року.

У цьому сезоні форвард провів у футболці "містян" 9 поєдинків у всіх турнірах, у яких двічі відзначався у воротах суперників. Довгий відрізок часу пропустив через травму. Контракт футболіста з МанСіті розрахований до літа 2021-го року. Вже зараз гравець може підписувати попередню угоду з майбутнім клубом.

Наразі невідомо, чи продовжиться Серхіо контракт з англійським клубом. За майже 10 років виступів у Манчестер Сіті він провів за команду 379 матчів у всіх турнірах і наколотив 256 м'ячів.

До переходу у Англію Агуеро виступав за аргентинське Індепендьєнте та іспанське Атлетіко.