От российской агрессии погибли 110 представителей украинского спорта, – Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о спортсменах, защищающих страну от оккупантов. К сожалению, от российской агрессии погибли 110 украинских атлетов.

Гутцайт: 22 человека находятся в плену

Некоторые представители спорта решили изменить свою деятельность после 24 февраля. Гутцайт рассказал о людских потерях украинского спорта во время войны.

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"Более 3000 наших спортсменов и тренеров с оружием в руках защищают Украину и всю Европу, а на волонтерском фронте более 1100 представителей украинского спорта", – сказал Гутцайт.

Министр отметил, что от российской агрессии погибли 110 представителей украинского спорта.

К сожалению, россияне убили 110 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и вражеских обстрелов. Есть также раненые, а 22 человека находятся в плену,

– добавил министр молодежи и спорта Украины.

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