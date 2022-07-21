Невероятное выступление украинских ресничных

Команда наших защитников и защитниц получила 4 "золота", 2 "серебра" и одну "бронзу" на турнире в Эстонии.

Как сборная Украины готовится к участию в Играх воинов в Великобритании

Кстати Как сборная Украины готовится к участию в Играх воинов в Великобритании

Золотые награды у Павла Коростылева и Дарии Семенко в личных соревнованиях, женской сборной в составе Татьяны Селедцовой, Дарии Семенко и Полины Колесниковой и мужской сборной – Юрий Попружный, Павел Крепостняк и Глеб Кигитов.

"Серебро" в активе Татьяны Селедцовой (личные соревнования) и Юлии и Павла Коростылевых (микст).

Еще одну медаль в копилку сборной принесла Полина Колесникова – бронзу в личных соревнованиях.

Участие в соревнованиях принимали представители Украины, Латвии, Литвы и Эстонии. Сборную команду ВС Украины представляли 8 спортсменов Учебно-спортивной базы летних видов спорта и Центрального спортивного клуба ВС Украины.

Как выступила наша команда на турнире в Эстонии / Фото Генеральный штаб ВСУ

Подготовка к Warrior Games

Напомним, что в этом году наша сборная ветеранов представит Украину на Warrior Games. Команда в настоящее время находится в Великобритании на тренировочном сборе.

Продолжительность подготовки – три недели, затем "сине-желтые" отправятся в Орландо (штат Флорида, США). Соревнования продлятся с 16 по 29 августа.

Все средства, выделяемые на подготовку и поездку команды на турнир, были направлены на поддержку армии. Помощи финансово обеспечили сборную партнеры из Великобритании.