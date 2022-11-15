Недавно Жан Беленюк вызвал министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта на дебаты. Однако Вадим Маркович отклонил вызов олимпийского чемпиона.

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Д'Артаньян уже не тот

Гутцайт аргументирует свое решение тем, что у олимпийского чемпиона Токио-2020 нет управленческого опыта. Поэтому Жан не может соперничать за кресло руководителя НОК Украины.

Поэтому на дебаты пришел только один участник – депутат и борец греко-римского стиля Беленюк. Жан снял красивый ответ всех, кто поддерживает в выборах Гутцайта, который, кажется, боится выступать лицом к лицу с борцом.

Тогда Беленюк обратился к олимпийской семье Украины и попросил их хорошо подумать, прежде чем отдавать свой голос за кандидатов.

Настоящие мушкетеры всегда принимали вызов и приходили на дуэль. Но, к сожалению, времена меняются. Наверное, кто-нибудь не в соответствующей форме. Поэтому сейчас именно олимпийская семья и спортивное общество должно определиться, кто достоин поста президента Национального олимпийского комитета. Увидимся,

– сказал Беленюк.

Беленюк на дебатах без Гутцайта: смотрите видео

Уже 17 ноября определится, кто же вступит в должность главы Национального олимпийского комитета Украины и станет заменой Сергею Бубке, который неприятно удивил позицию после 24 февраля. Интересно, что сам титулованный в прошлом легкоатлет поддерживает на свой пост кандидатуру Гутцайта.

Сам Беленюк неоднократно обращался к Бубке из-за молчаливого поведения. Он потребовал от главы НОК назвать войну войной, а не бедой, о которой он высказался на восьмой день полномасштабного вторжения.