Нещодавно Жан Беленюк викликав міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта на дебати. Однак Вадим Маркович відхилив виклик олімпійського чемпіона.

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Д'Артаньян вже не той

Гутцайт аргументує своє рішення тим, що олімпійським чемпіоном Токіо-2020 не має управлінського досвіду. Тому Жан не може змагатись за крісло очільника НОК України.

Тому на дебати прийшов лише один учасник – депутат та борець греко-римського стилю Беленюк. Жан зняв красиву відповідь усіх, хто підтримує у виборах Гутцайта, який, здається, боїться виступати віч-на-віч із борцем.

Тоді Беленюк звернувся до олімпійської родини України та попросив їх добре подумати перед тим, як віддавати свій голос за кандидатів.

Справжні мушкетери завжди приймали виклик і приходили на дуель. Але, на жаль, часи змінюються. Напевно, хтось не у відповідній формі. Тому зараз саме олімпійська родина і спортивне товариство повинне визначитись, хто достойний посади президента Національного олімпійського комітету. Побачимось,

– сказав Беленюк.

Беленюк на дебатах без Гутцайта: дивіться відео

Вже 17 листопада визначиться, хто ж обійме посаду очільника Національного олімпійського комітету України та стане заміною Сергію Бубці, який неприємно здивував позицією після 24 лютого. Цікаво, що сам титулований у минулому легкоатлет підтримує на свою посаду кандидатуру Гутцайта.

Сам Беленюк неодноразово звертався до Бубки через мовчазну поведінку. Він вимагав від голови НОК назвати війну війною, а не бідою, про яку він висловився аж на восьмий день повномасштабного вторгнення.