Густаво Поэт, в свое время выступавший в составе Челси, был уверен, что Михаил Мудрик будет сразу демонстрировать класс в Лондоне. Однако не так сложилось, как думалось.

Достойно внимания Под пристальным глазом украинца: Трубин интригующе отреагировал на вероятный трансфер вратаря Интера

Требуется время адаптации

Бывший игрок "аристократов" и нынешний главный тренер сборной Греции Густаво Поэт очень положительно отзывался о трансфере Михаила Мудрика в Челси. Однако украинскому таланту, за который "пенсионеры" отдали 100 миллионов евро, не получилось сразу продемонстрировать свои лучшие стороны. Поэтому на Мудрика, конечно же, обрушилась лавина хейта, поскольку такой ценный футболист должен приносить результат, а на счету Михаила только два ассиста в футболке "синих".

Поэт признал, что он поспешил с выводами по поводу украинского вингера, поскольку тот не оправдал ни его, ни болельческих надежд. Но вот Густаво уверяет, что ситуация, в которую попал Мудрик полностью нормальна, поскольку уровень Английской Премьер-лиги – достаточно высок. Большинство футболистов, которые туда приходят, нуждаются в времени на адаптацию и часто слишком самоуверенно себя оценивают. Уругваец уверен, что украинец еще подтвердит его слова.

В прошлом сезоне я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать. Когда Челси подписал Михаила Мудрика, я решил, что это выдающееся достижение. Я подумал: "Вау, какой невероятный игрок!". Потом я вспомнил, что случилось со мной и со многими другими иностранными футболистами, когда они впервые перебрались в Англию – все люди разные, и всем нам нужно разное количество времени, чтобы адаптироваться к другому футболу. Мы думаем, что достаточно сильные, и говорим: "Завтра я буду играть и буду лучшим на поле", но футбол другой, и жизнь другая – мы все адаптируемся в свое время. Я думаю, что новые игроки и легионеры, включая меня, когда я играл, должны быть осторожны, потому что я знаю, что может произойти с каждым из них,

– заверил Поэт.

Напомним, что Челси начал проводить тотальную чистку своего состава, поскольку неудачи "аристократов" в прошлом сезоне связывают именно со слишком большим количеством игроков. В частности, лондонцев покинули такие футболисты, как Матео Ковачич (Манчестер Сити), Эдуард Менди (Аль-Ахли), Кай Хавецр (Арсенал), Мэйсон Маунт (МЮ), Калиду Кулабила (Аль-Хилаль), Рубен Лофтус-Чик (Милан). , Н'Голо Канте (Аль-Иттихад) и Сесар Аспиликуэта (Атлетико). Английские СМИ предсказывают Михаилу Мудрику довольно необычное будущее у Челси по сравнению с другими молодыми новичками команды.