Густаво Поєт, який свого часу виступав у складі Челсі, був впевнений, що Михайло Мудрик відразу демонструватиме клас у Лондоні. Проте не так склалося, як гадалося.

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Потрібен час на адаптацію

Колишній гравець "аристократів" та нинішній головний тренер збірної Греції Густаво Поєт дуже позитивно відгукувався про трансфер Михайла Мудрика у Челсі. Проте українському таланту, за якого "пенсіонери" віддали 100 мільйонів євро, не вийшло відразу продемонструвати свої найкращі сторони. Через це на Мудрика, звичайно ж, обвалилась лавина хейту, оскільки такий коштовний футболіст повинен приносити результат, а на рахунку Михайла тільки два асисти у футболці "синіх".

Поєт визнав, що він поспішив з висновками щодо українського вінгера, оскільки той не виправдав ні його, ні вболівальницьких надій. Та от Густаво запевняє, що ситуація, в яку потрапив Мудрик є повністю нормальною, оскільки рівень Англійської Прем'єр-ліги – досить високий. Більшість футболістів, які туди приходять потребують часу на адаптацію і часто надто самовпевнено себе оцінюють. Уругваєць впевнений, що українець ще підтвердить його слова.

Минулого сезону я зробив помилку й не боюся про це сказати. Коли Челсі підписав Михайла Мудрика, я вирішив, що це визначне досягнення. Я подумав: "Вау, який неймовірний гравець!". Потім я згадав, що трапилося зі мною та з багатьма іншими іноземними футболістами, коли вони вперше перебралися до Англії – всі люди різні, і всім нам потрібна різна кількість часу, щоб адаптуватися до іншого футболу. Ми думаємо, що досить сильні, й кажемо: "Завтра я гратиму та буду кращим на полі", але футбол інший, і життя інше – ми всі адаптуємося свого часу. Я думаю, що нові гравці та легіонери, включаючи мене, коли я грав, повинні бути обережні, тому що я знаю, що може статися з кожним із них,

– запевнив Поєт.

Нагадаємо, що Челсі почав проводити тотальну чистку свого складу, оскільки невдачі "аристократів" у минулому сезоні пов'язують саме із надто великою кількістю гравців. Зокрема, лондонців покинули такі футболісти, як Матео Ковачіч (Манчестер Сіті), Едуард Менді (Аль-Ахлі), Кай Хавецр (Арсенал), Мейсон Маунт (МЮ), Каліду Кулабіла (Аль-Хілаль), Рубен Лофтус-Чік (Мілан), Н'Ґоло Канте (Аль-Іттіхад) та Сесар Аспілікуета (Атлетіко). Англійські ЗМІ ж пророкують Михайлу Мудрику досить незвичне майбутнє у Челсі в порівнянні із іншими молодими новачками команди.