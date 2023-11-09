В прессе же разгорелась информация о том, что Карпаты хотят взять вектор возвращения своих воспитанников. В СМИ речь идет в первую очередь о вингере Днепра-1 Алексее Гуцуляке и футболисте Шахтера Мариане Шведе. Если первый лидер днепрян, то Марьян в большинстве "греет" скамью запасных "горняков".

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Маркевич: Мы интересуемся многими футболистами

На фоне этих слухов главный тренер "львов" Мирон Маркевич решил расставить все точки над "і" и прояснить ситуацию с интересом к клубным воспитанниками, играющим в других коллективах.

Мирон Богданович не отрицает тот факт, что Карпаты присматриваются к разным футболистам, среди которых есть и Швед с Гуцуляком. Но до конкретики дело пока еще не дошло. Легендарный тренер заверил, что в клубе еще не определились с будущими трансферами.

Также Маркевич признался, что во львовском клубе до сих пор заинтересованы в приобретении еще одного форварда, который мог бы составить конкуренцию двум бразильцам, а особенно Игорю Невесу, который в последнее время показывает отличную игру.

Однако наставник "зелено-белых" развеял слухи об интересе к Владимиру Гладкому, которого сватали в Карпаты.

Маркевич не стал раскрывать никаких фамилий и заявил, что все ранее в свое время уже отправила Карпаты в УПЛ, напомнив о поражении команды в прошлом туре от Эпицентра.

Ну что мы меня допрашиваете? Я понимаю, что у вас, журналистов, такая работа, но вы уже написали, что Карпаты в Премьер-лигу вышли, а мы Эпицентру 2:3 проиграли. Футболисты, как те ослы – своими ушами наслушаются хвалебные оды, а потом пешком по полю ходят,

– ответил тренер львовян.

Напомним, что Карпаты единолично лидируют в группе "А", набрав в 15 турах 36 баллов. Свой следующий поединок "львы" проведут 12 ноября дома против Агробизнеса.

В текущем сезоне Гуцуляк отыграл уже за Днепр-1 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с днепрянами рассчитан до конца июня 2024 года.

Швед в этом сезоне всего 4 раза выходил на футбольное поле. Соглашается с Шахтером до 30 июня 2027-го года.

Любопытно! Швед уже дважды возвращался в Карпаты после того, как неудачно съездил в Севилью и Селтик. В зелено-белой футболке правый вингер провел 55 матчей (23 гола и 7 ассистов). Марьян провел во Львове свой пока лучший период в карьере. Гуцуляк выступал в Карпатах до середины января 2021 с перерывом на аренду в Вильярреал (107 поединков в футболке "львов" – 13 мячей и 7 голевых передач).