У пресі ж розгорілась інформація про те, що Карпати хочуть взяти вектор повернення власних вихованців. У ЗМІ мова йде у першу чергу про вінгера Дніпра-1 Олексія Гуцуляка та футболіста Шахтаря Мар'яна Шведа. Якщо перший є лідером "дніпрян", то Мар'ян у більшості "гріє" лаву запасних "гірників".

До теми Готується грандіозне повернення: Карпати працюють над трансфером футболіста Шахтаря

Маркевич: Ми цікавимося багатьма футболістами

На тлі цих чуток головний тренер "левів" Мирон Маркевич вирішив розставити усі крапки над "і" та прояснити ситуацію із зацікавленістю до клубних вихованців, які грають в інших колективах.

Мирон Богданович не заперечив того факту, що Карпати придивляються до різних футболістів, серед яких є й Швед із Гуцуляком. Але до конкретики справа поки що ще не дійшла. Легендарний тренер запевнив, що у клубі ще не визначились із майбутніми трансферами.

Також Маркевич зізнався, що у львівському клубі досі зацікавлені у придбанні ще одного форварда, який би міг скласти конкуренцію двом бразильцям, а особливо Ігорю Невесу, який останнім часом показує відмінну гру.

Однак наставник "зелено-білих" розвіяв чутки про інтерес до Володимира Гладкого, якого сватали у Карпати.

Маркевич не став розкривати жодних прізвищ та заявив, що усі раніше свого часу вже відправила Карпати в УПЛ, нагадавши про поразку команди у минулому турі від Епіцентра.

Ну, що ми мене допитуєте? Я розумію, що у вас, журналістів, така робота, але ви вже понаписували, що Карпати в Прем’єр-лігу вийшли, а ми Епіцентру 2:3 програли. Футболісти, як ті віслюки – своїми вухами наслухаються хвалебні оди, а потім пішки по полю ходять,

– відповів тренер львів'ян.

Нагадаємо, що Карпати одноосібно лідирують у групі "А", набравши у 15-ти турах 36 балів. Свій наступний поєдинок "леви" проведуть 12 листопада вдома проти Агробізнеса.

У поточному сезоні Гуцуляк відіграв вже за Дніпро-1 17 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. Його контракт із дніпрянами розрахований до кінця червня 2024-го.

Швед у цьому сезоні лише 4 рази виходив на футбольне поле. Має угоду з Шахтарем до 30 червня 2027-го року.

Цікаво! Швед вже двічі повертався у Карпати після того, як невдало з'їздив у Севілью та Селтік. У зелено-білій футболці правий вінгер провів 55 матчів (23 голи та 7 асистів). Мар'ян провів у Львові свій поки що найкращий період у кар'єрі. Гуцуляк виступав у Карпатах до середини січня 2021-го із перервою на оренду у Вільярреал (107 поєдинків у футболці "левів" – 13 м'ячів та 7 гольових передач).