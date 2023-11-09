Уже сейчас клуб размышляет над усилением своего состава под УПЛ, где львовяне не играли с 2020 года. После первого поражения в чемпионате, которое произошло 5 ноября в матче против Эпицентра, Мирон Маркевич заявлял, что его команде не хватает нападающих, которые качественно реализовуют свои моменты.

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Карпаты хотят вернуть своего воспитанника

Стало известно, что "львы" уже работают над решением этой проблемы. Карпаты может усилить их воспитанник Марьян Швед, играющий за донецкий Шахтер.

Трансфер может состояться как на правах аренды, так и на полноценной основе. Рассматривается вариант перехода зимой или уже после окончания сезона-2023/2024, когда ожидается, что львовяне повысятся в классе.

Напомним, что 26-летний Марьян Швед является воспитанником львовских Карпат. Он находился в структуре клуба 14 лет. За первую команду сыграл 55 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 7 ассистов.

Справка. Контракт с "горняками" у вингера рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2023/2024 он 4 раза выходил на поле в составе действующего чемпиона Украины, в которых суммарно провел всего 42 минуты