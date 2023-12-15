"Не знаю, кому еще нужно забить": лидер Днепра-1 высказался о непопадании в сборную Реброва

Украинская Премьера-лига ушла на зимний перерыв. Одним из лучших футболистов первой части сезона-2023/2024 стал вингер Днепра-1 Алексей Гуцуляк.

25-летний футболист, выступающий за днепрян с 2021-го года, отыграл в первой части сезона 21 поединок, отличившийся 5 голами и 3 ассистами. Однако даже подобная статистика не помогла Гуцуляку дебютировать в футболке сборной Украины.

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Гуцуляк: Тренер следит за этим и, возможно, даст мне какой-нибудь шанс,

Алексей попадал в резерв главной команды страны, но так и не вышел на футбольное поле.

Футболист Днепра-1 прокомментировал свой не вызов в сборную и надеется, что в будущем дождется своего имени в списке Сергея Реброва.

Не знаю, кому еще нужно забить. Думаю, я провел неплохие полгода. Тренер следит за этим и, возможно, даст мне какой-то шанс,

– заявил Гуцуляк.

Отметим, что у Алексея есть за своей спиной опыт матчей в разных возрастных категориях сборной – от U-16 до U-21.

После ухода Артема Довбика в Жирону Гуцуляк превратился в настоящего лидера команды. Правда, контракт полузащитника с днепрянами рассчитан до конца текущего сезона-2023/2024.

Была информация, что львовские Карпаты хотят вернуть своего питомца, который выступал за "львов" почти до конца января 2020-го года (с перерывом на аренду в Вильярреал). Но тот не заинтересован в выступлениях за перволиговый украинский клуб, стремительно идущий к повышению в классе.

. Днепр-1 закончил первую часть сезона УПЛ на 2-м месте, набрав 34 балла. Столько же у лидера Кривбасса.