25-річний футболіст, який виступає за дніпрян із 2021-го року, відіграв у першій частині сезону 21 поєдинок, у яких відзначився 5 голами та 3 асистами. Однак навіть така статистика не допомогла Гуцуляку дебютувати у футболці збірної України.

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Гуцуляк: Тренер слідкує за цим і, можливо, дасть мені якийсь шанс,

Олексій потрапляв у резерв головної команди країни, але так і не вийшов на футбольне поле.

Футболіст Дніпра-1 прокоментував свій не виклик у збірну та сподівається, що у майбутньому дочекається свого імені у списку Сергія Реброва.

Не знаю, кому ще треба забити. Думаю, я провів непогані пів року. Тренер слідкує за цим і, можливо, дасть мені якийсь шанс,

– заявив Гуцуляк.

Відзначимо, що Олексій має за своєю спиною досвід матчів у різних вікових категоріях збірної – від U-16 до U-21.

Після відходу Артема Довбика у Жирону, Гуцуляк перетворився у справжнього лідера команди. Щоправда, контракт півзахисника із дніпрянами розрахований лише до кінця поточного сезону-2023/2024.

Була інформація, що львівські Карпати хочуть повернути свого вихованця, який виступав за "левів" майже до кінця січня 2020-го року (із перервою на оренду у Вільярреал). Але той не зацікавлений у виступах за першоліговий український клуб, який стрімко йде до підвищення у класі.

До слова. Дніпро-1 закінчив першу частину сезону УПЛ на 2-му місці, набравши 34 бали. Стільки ж у лідера Кривбаса.