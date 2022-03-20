Губерниев является частью российской пропаганды, – Самуэльссон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал участие российских спортсменов в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма. Он также поделился мнениями по поводу ведущего действа Дмитрия Губерниева.

"Интересно, заставляют ли их это делать, или они действительно так глупы"

Шведский спортсмен подчеркнул, что российский комментатор Губерниев является пропагандистом. Он пытается избегать россиянина.

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Я уже много лет знаю, что Губерниев является частью русской пропаганды. Я давал ему несколько интервью, но потом понял, что делать это не нужно. Губерниев – человек, которого я не очень уважаю,

– сказал Самуэльссон.

Также спортсмен задумался о том, добровольно ли спортсмены посетили концерт, или их все же заставили.

"Считаю участие Губерниева и российских спортсменов в концерте как минимум странным. Интересно, заставляют ли их это делать, или они действительно так глупы", – добавил биатлонист.

Себастьян Самуэльссон – завоевал серебряную награду в персьюте на Олимпийских играх-2018. Звание олимпийского чемпиона он получил в составе шведской мужской эстафетной команды.