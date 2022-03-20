Надеюсь, мы сможем внести свой вклад и помочь Украине

По словам шведа, он не видит ничего удивительного в том, что россиян отстранили от международных соревнований. Он считает, что соответствующее решение верным.

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"Путин думает, что исключение российских спортсменов нарушает олимпийские ценности. Тогда я думаю, что развязывание войны тоже идет вопреки олимпийским ценностям. Нет ничего удивительного в том, что Россию ограничивают. Если Путин об этом говорит, значит, для них это немного ощутимо", – сказал Самуэльсон.

Шведский биатлонист уверяет, что возвращение россиян в международные турниры тоже будет странным решением.

Их лыжников отстранили 3 недели назад, и ничего не изменилось с того момента – ситуация в Украине не улучшилась, поэтому будет странно возвращать их назад,

– подчеркнул титулованный спортсмен.

Биатлонист рассказал, что все спортсмены озабочены ситуацией в Украине и пытаются помочь нашему государству.

"Мы не говорим много о россиянах, больше о том, что чувствуем и каким образом можем показать как можно больше поддержки Украине. IBU провел сбор средств. Также они объявили, что начинают новый проект для поддержки украинских биатлонистов", – рассказал олимпийский чемпион.

Надеюсь, мы сможем внести свой вклад и помочь Украине в соответствии с нашими возможностями,

– добавил Себастьян.

Себастьян Самуэльссон – завоевал серебряную награду у персьют на Олимпийских играх-2018. Звание олимпийского чемпиона он получил в составе шведской мужской эстафетной команды.