"Цікаво, чи примушують їх це робити, чи вони справді такі дурні"

Шведський спортсмен наголосив, що російський коментатор Губернієв є пропагандистом. Він намагається уникати росіянина.

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Я вже багато років знаю, що Губернієв є частиною російської пропаганди. Я давав йому кілька інтерв’ю, але згодом зрозумів, що робити це непотрібно. Губернієв – людина, яку я не дуже поважаю,

– сказав Самуельссон.

Також спортсмен замислився про те, чи спортсмени добровільно відвідали концерт, чи їх все ж таки змусили.

"Вважаю участь Губернієва та російських спортсменів у концерті як мінімум дивною. Цікаво, чи примушують їх це робити, чи вони справді такі дурні", – додав біатлоніст.

Себастьян Самуельссон – виборов срібну нагороду у персьюті на Олімпійських іграх-2018. Звання олімпійського чемпіона він здобув у складі шведської чоловічої естафетної команди.