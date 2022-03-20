"Интересно, заставляют ли их это делать, или они действительно так глупы"

Шведский спортсмен подчеркнул, что российский комментатор Губерниев является пропагандистом. Он пытается избегать россиянина.

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Я уже много лет знаю, что Губерниев является частью русской пропаганды. Я давал ему несколько интервью, но потом понял, что делать это не нужно. Губерниев – человек, которого я не очень уважаю,

– сказал Самуэльссон.

Также спортсмен задумался о том, добровольно ли спортсмены посетили концерт, или их все же заставили.

"Считаю участие Губерниева и российских спортсменов в концерте как минимум странным. Интересно, заставляют ли их это делать, или они действительно так глупы", – добавил биатлонист.

Себастьян Самуэльссон – завоевал серебряную награду в персьюте на Олимпийских играх-2018. Звание олимпийского чемпиона он получил в составе шведской мужской эстафетной команды.